El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que se mantendrán constantes hasta la noche. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos del día.

Las temperaturas en Cambados oscilarán entre los 5 y los 17 grados . Las mañanas comenzarán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 grados a las 6:00 AM, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde, alrededor de las 3:00 PM. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, lo que proporcionará un ambiente más templado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la vestimenta adecuada para las horas más frescas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 70% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Por lo tanto, se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Es aconsejable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

El amanecer se producirá a las 08:19 AM y el ocaso a las 19:17 PM, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de la luz natural. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, por lo que se sugiere llevar abrigo si se planea estar fuera después del atardecer.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy será mayormente nublado, sin lluvias, con temperaturas agradables durante la tarde y un viento moderado del noreste. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones de temperatura y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.