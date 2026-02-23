El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Caldas de Reis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Caldas de Reis se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad del sol será limitada debido a la cobertura nubosa, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.
Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 20 grados . Las horas más frescas se registrarán en la madrugada y primeras horas de la mañana, con mínimas de 3 grados a las 6:00 AM. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados alrededor de las 3:00 PM. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 7:00 PM.
La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% a las 4:00 AM. A lo largo de la jornada, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 71% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 13 km/h a las 12:00 PM. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable en las horas más cálidas del día.
En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy se caracterizará por un ambiente fresco y nublado, sin riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable estar preparado para un día fresco y nublado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.
- Davila 20/02/2026
- Retales Lidia: la historia de una emprendedora viguesa que abrió su tienda en 1971 y hoy es un negocio familiar
- Un vecino de Vigo a juicio acusado de quedarse con la herencia de sus hermanos y sobrinos
- Manos a la obra para despedir al pasado de Vigo: la maquinaria llega a la fábrica de GEA en Camposancos
- El Concello debe pagar a la familia del bombero fallecido en Vigo porque asumió responsabilidades superiores a su cargo
- El plan de Comboios de Portugal para competir contra Renfe por el AVE entre Galicia y Lisboa en 2032: 600 millones y 26 trenes nuevos
- Herido grave en Vigo tras ser atropellado por un bus de Vitrasa en Pizarro
- Arrancan los Trenes Turísticos de Galicia con 13 rutas en 2026: «Olvídate del coche y disfruta»