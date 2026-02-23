El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 69% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 81% en las horas más frescas del día. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría hacer que la tarde se sienta más cálida y húmeda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras. La dirección del viento cambiará a sur en las horas de la tarde, lo que podría influir en la percepción térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Bueu podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas y la humedad.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. Las nubes altas continuarán presentes, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones meteorológicas. El ocaso se producirá a las 19:17, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la belleza natural de Bueu.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.