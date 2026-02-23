El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Barro se verá envuelto en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura y un ambiente algo sombrío. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 20 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrarán temperaturas más frescas, alcanzando un mínimo de 3 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 19:00.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que las temperaturas aumenten, alcanzando un 73% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h. Las direcciones del viento variarán, predominando del este y sureste en las primeras horas, y cambiando a direcciones como el sur y el oeste a medida que avanza el día. Las ráfagas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional.

A lo largo del día, la visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de Barro, aunque el cielo nublado podría limitar la vista del sol. La salida del sol se producirá a las 08:19 y se ocultará a las 19:16, marcando un día con una duración de luz solar de aproximadamente 11 horas.

En resumen, Barro experimentará un día fresco y nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante las bajas temperaturas de la mañana y la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.