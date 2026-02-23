El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Baiona se presentará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo a la jornada. Desde la medianoche hasta la tarde, las nubes dominarán el panorama, aunque se espera que hacia el final del día, especialmente en las horas de la tarde, el cielo se despeje un poco, permitiendo que algunos rayos de sol hagan su aparición.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 16 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 a 9 grados, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 15 grados, proporcionando un ambiente más cálido y agradable. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% en la madrugada y disminuyendo a un 60% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación de humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frías, especialmente en las primeras horas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en algunos momentos, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas costeras. A medida que el día avanza, el viento podría cambiar ligeramente hacia el noreste, pero en general, se mantendrá en niveles moderados.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Baiona podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento moderado del este. La ausencia de lluvias permitirá disfrutar de la jornada, aunque la sensación de frescura persistirá, especialmente en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.