El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, As Neves se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde, lo que sugiere un leve aumento en la sensación térmica a medida que avanza el día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 73% al final del día. Esto indica que, aunque el ambiente será fresco, no se espera que la humedad genere incomodidad significativa. La combinación de nubes altas y temperaturas agradables sugiere un día propicio para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la posible sensación de frescor en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento suave a moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de As Neves pueden disfrutar de un tiempo seco y estable. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que refuerza la idea de un día despejado, a pesar de la presencia de nubes. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en un rango cómodo. La puesta de sol se producirá a las 19:16, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y sin complicaciones meteorológicas.

En resumen, As Neves disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el tiempo templado de finales de febrero.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados a las 3 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 4 grados entre las 6 y 7 de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará los 22 grados en su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar el tráfico. Se recomienda a los conductores que tomen precauciones adicionales durante este periodo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.