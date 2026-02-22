El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso a lo largo de la jornada. En las primeras horas de la mañana, se registrarán mínimas de 8 grados, descendiendo a 6 grados en las horas más frías. A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que la temperatura vuelva a descender, situándose en torno a los 9 grados.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 68% y el 90% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. La combinación de nubes altas y alta humedad podría dar lugar a un ambiente algo pesado, aunque sin la incomodidad de la lluvia.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, donde se espera que alcance ráfagas de hasta 12 km/h. Esta brisa del este aportará un ligero alivio a las temperaturas, aunque no será suficiente para eliminar la sensación de frescor.

Los periodos de mayor actividad del viento se concentrarán entre las 8 y las 12 horas, donde se registrarán las velocidades más altas. A medida que avance la tarde, el viento comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable en las horas centrales del día.

En resumen, Vilanova de Arousa experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 15 grados, sin posibilidad de lluvia. La alta humedad y el viento del este contribuirán a un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para las temperaturas más bajas de la mañana y la noche.

