El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente cubierto de nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al horizonte. A lo largo de la jornada, se mantendrá esta condición, con nubes que no se espera que generen precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos del día. Esto significa que los habitantes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque la sensación de frío persistirá.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 5 y los 17 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 5 grados a las 2 y 3 de la madrugada, subiendo lentamente hasta alcanzar los 7 grados a media mañana. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 12 grados a las 12 del mediodía y llegando a un máximo de 17 grados hacia las 4 de la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados a última hora del día.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 88% en las primeras horas y bajando gradualmente hasta un 79% al final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las primeras horas de la mañana y en la tarde, alcanzando hasta 14 km/h a las 12 del mediodía. Esto puede generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas costeras.

El orto se producirá a las 08:21 y el ocaso a las 19:16, lo que significa que los días comienzan a alargarse, ofreciendo más horas de luz natural. En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se presentará fresco y nublado, ideal para disfrutar de un paseo, pero con la precaución de abrigarse bien ante las bajas temperaturas y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.