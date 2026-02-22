El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, en Vilaboa se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 7 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 6 grados entre las 03:00 y las 06:00 horas. A medida que avanza la mañana, se espera un ligero aumento, alcanzando los 8 grados a las 09:00 horas y subiendo hasta los 12 grados al mediodía. La tarde traerá temperaturas más cálidas, alcanzando un máximo de 17 grados entre las 14:00 y las 15:00 horas, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 85% a las 00:00 horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 76% hacia las 18:00 horas. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en Vilaboa hoy. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco, aunque nublado. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por lluvias.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento sea más suave, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas máximas se registrarán en torno a las 14:00 horas, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un cielo nublado, temperaturas moderadas y ausencia de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la frescura de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.