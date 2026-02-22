El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Vila de Cruces se presenta con un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que sugiere una atmósfera tranquila y estable. A lo largo de las 24 horas, las nubes se mantendrán constantes, sin cambios significativos en la cobertura, lo que podría ofrecer un paisaje grisáceo, pero sin la amenaza de precipitaciones. De hecho, se prevé que no haya lluvias en ningún momento del día, con una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 2 y los 16 grados . Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 2 grados a las 08:00, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 16 grados a las 15:00. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. Es recomendable que los habitantes se vistan en capas, ya que las diferencias de temperatura entre la mañana y la tarde pueden ser notables.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 95% a las 08:00. A medida que el día avanza, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 80% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas matutinas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que varían entre 2 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en las horas centrales del día, con vientos del oeste que alcanzarán hasta 18 km/h a las 14:00. Este viento, aunque no será excesivamente fuerte, puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer.

Los momentos de mayor actividad del viento se producirán entre las 12:00 y las 16:00, cuando se prevé que la dirección predominante sea del oeste. Por la noche, el viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las bajas temperaturas.

