El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que caracterizará la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados , con ligeras variaciones a lo largo del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 7 grados en las horas centrales, antes de repuntar hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 96% y manteniéndose en niveles cercanos al 100% durante gran parte del día. Esta elevada humedad puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda a los viandantes abrigarse adecuadamente si planean salir.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que sugiere que los ciudadanos podrán disfrutar de un día seco, aunque nublado. Esto podría ser un alivio para aquellos que prefieren evitar el mal tiempo, aunque la falta de sol puede hacer que la jornada se sienta más gris.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h, predominando de dirección sur y sureste en las primeras horas, y cambiando a noreste y oeste a medida que avanza el día. Las rachas máximas de viento se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. La noche se presentará con cielos igualmente cubiertos, y la temperatura podría bajar hasta los 9 grados en las horas más tardías.

El orto se producirá a las 08:20 y el ocaso a las 19:16, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente, aunque hoy la luz solar será escasa debido a la cobertura nubosa. En resumen, se prevé un día fresco y nublado en Vigo, ideal para actividades en interiores o paseos cortos, siempre con un abrigo a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.