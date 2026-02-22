El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, lo que ha contribuido a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 18 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 18 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 52% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Valga durante el día de hoy. Las condiciones son favorables para actividades al aire libre, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco, aunque con un cielo cubierto.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 7 km/h. Las ráfagas de viento serán más notables en las horas de la tarde, alcanzando hasta 16 km/h, lo que puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. Sin embargo, la brisa será suave y no se espera que cause molestias significativas.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:15, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que la noche sea fresca, con mínimas que podrían bajar a 5 grados . La visibilidad se verá afectada por la bruma en las primeras horas, pero mejorará a medida que avance el día.

En resumen, Valga experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables por la tarde y sin riesgo de precipitaciones. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la frescura de la mañana y la brisa suave que acompañará el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.