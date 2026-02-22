El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Tui se verá envuelto en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad estará limitada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas en Tui oscilarán entre los 2 y los 18 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 2 a 5 grados. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 18 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 7 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando valores cercanos al 100% entre las 6:00 y las 8:00 horas. A medida que el día avanza, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 90% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas a lo largo del día. La dirección del viento será predominantemente del norte, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas más intensas se esperan entre las 11:00 y las 15:00 horas, alcanzando hasta 15 km/h. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

El orto se producirá a las 08:20, mientras que el ocaso se espera para las 19:16, lo que proporcionará un día con aproximadamente 11 horas de luz solar. A pesar de la presencia de nubes, se podrán disfrutar de momentos de claridad, especialmente en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las temperaturas frescas y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.