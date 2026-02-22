El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Tomiño se presenta con un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que sugiere una atmósfera tranquila pero con poca luz solar directa. A lo largo de las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 5 grados , descendiendo ligeramente a 4 grados en las horas más frías de la madrugada. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas experimenten un leve aumento, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una disminución gradual de la humedad, que bajará a niveles más cómodos, alrededor del 57% hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación de frescor persistirá debido a la presencia constante de nubes.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Esto significa que los residentes de Tomiño podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. En la tarde, se prevé que el viento cambie de dirección hacia el sur, manteniendo una velocidad moderada de alrededor de 5 km/h. Esta brisa suave puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas.

La visibilidad será buena durante todo el día, aunque la presencia de nubes altas podría limitar la claridad del cielo. Los momentos más cálidos se producirán entre las 13:00 y las 15:00 horas, cuando se espera que la temperatura alcance su punto máximo. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a 9 grados hacia las 20:00 horas.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy será mayormente nublado, fresco y seco, con temperaturas que varían entre los 5 y 17 grados . La ausencia de precipitaciones y la brisa suave hacen de este un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el frío.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.