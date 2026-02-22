El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Soutomaior se verá envuelto en un ambiente mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, hasta la noche, a las 23:00, se espera que estas nubes continúen cubriendo el cielo, sin que se prevé la llegada de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones climáticas.

Las temperaturas en Soutomaior se mantendrán frescas a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 7 grados , descendiendo ligeramente a 6 grados entre las 04:00 y las 07:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 18 grados a las 15:00. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, se espera un ligero descenso, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados en las últimas horas del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 86% a medianoche y descendiendo gradualmente a un 80% hacia el final de la jornada. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. A partir de la tarde, el viento cambiará a dirección este, manteniendo una velocidad moderada. Las ráfagas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional.

Los habitantes de Soutomaior pueden planificar sus actividades al aire libre con confianza, ya que no se anticipan lluvias y las temperaturas serán agradables durante las horas centrales del día. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche. En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una jornada tranquila y mayormente nublada, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.