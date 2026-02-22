El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un cielo mayormente cubierto de nubes altas, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo grisácea a lo largo de la jornada. A pesar de la presencia de estas nubes, no se esperan precipitaciones, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos del día. Esto sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las bajas temperaturas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 3 y los 17 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 6 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 3 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 8 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 84% a medianoche y disminuyendo gradualmente a un 72% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 11 km/h, y disminuirán a lo largo del día. Esto significa que, aunque el viento no será excesivamente fuerte, podría sentirse un poco más fresco, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

La salida del sol está programada para las 08:19, mientras que el ocaso será a las 19:13, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de la luz natural. En resumen, Silleda experimentará un día fresco y seco, con nubes altas y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las temperaturas frescas y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.