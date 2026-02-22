El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Sanxenxo se presenta con un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que sugiere una atmósfera tranquila pero con escasa visibilidad del sol. A lo largo de las 24 horas, las nubes altas dominarán el panorama, sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas en Sanxenxo oscilarán entre los 6 y los 14 grados . Las horas más frescas se registrarán en la madrugada y primeras horas de la mañana, con mínimas de 6 grados a las 4 y 5 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 14 grados hacia la tarde, alrededor de las 13 y 14 horas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 21 horas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 85% en la madrugada y descendiendo ligeramente a un 78% hacia la noche. Este nivel de humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que variarán entre 1 y 9 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, con ráfagas de hasta 5 km/h desde el sureste. A medida que avance el día, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando su máxima velocidad de 9 km/h desde el oeste en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras.

La salida del sol está programada para las 08:21, mientras que el ocaso se producirá a las 19:16, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la frescura del ambiente. En resumen, Sanxenxo experimentará un día tranquilo y fresco, ideal para paseos y actividades al aire libre, pero con la recomendación de llevar abrigo, especialmente durante las horas más frías.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.