El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 4 y 7 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a nubes altas, que dominarán el cielo durante el resto del día. Las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que bajará hasta el 49% hacia la tarde, proporcionando un respiro a la sensación de humedad que se ha experimentado por la mañana.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto permitirá que los residentes de Salvaterra de Miño disfruten de un día seco, aunque nublado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las condiciones de niebla en la mañana podrían generar algunos inconvenientes.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h, predominando del sur y suroeste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura a pesar del aumento de temperatura. Este viento suave y constante contribuirá a la dispersión de la niebla y a la mejora de la visibilidad a medida que avance el día.

En resumen, Salvaterra de Miño experimentará un día con niebla en las primeras horas, seguido de un cielo nublado y temperaturas agradables por la tarde. La ausencia de precipitaciones y el viento moderado permitirán que la jornada transcurra sin contratiempos, aunque se recomienda precaución en la conducción durante la mañana debido a la niebla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.