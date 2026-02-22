El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las horas más frías, lo que podría dificultar la circulación en algunas áreas. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas continúen dominando el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

Las temperaturas en Salceda de Caselas oscilarán entre los 3 y los 19 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 3 a 6 grados, aumentando gradualmente a medida que se acerque el mediodía. En la tarde, se alcanzarán temperaturas más agradables, llegando hasta los 19 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posible presencia de niebla.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frío. Sin embargo, a medida que la temperatura aumente, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 75% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más agradable en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 3 y los 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que los habitantes de Salceda de Caselas se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy se caracterizará por un cielo nublado, temperaturas agradables en la tarde, alta humedad y vientos suaves. Aunque no se esperan lluvias, la niebla y la bruma matutinas podrían ser un factor a considerar para quienes planeen salir temprano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.