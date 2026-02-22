El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Ribadumia se presenta con un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que sugiere una atmósfera tranquila y estable. A lo largo de las 24 horas, las nubes se mantendrán constantes, sin cambios significativos en su densidad. La temperatura oscilará entre los 5 y 15 grados , siendo más fresca durante las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. En la madrugada, se prevé que la temperatura baje hasta los 5 grados, mientras que en las horas centrales del día, se espera que suba hasta los 15 grados, proporcionando un ambiente templado.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% a primera hora y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 64% en las horas de la tarde. Este nivel de humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la combinación de temperaturas más cálidas y una ligera disminución de la humedad hará que el tiempo sea más agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Ribadumia durante el día. Todos los periodos de la jornada se presentan con un valor de 0 en cuanto a precipitación, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no hay riesgo de lluvias que puedan arruinar planes.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h, predominando del norte y noreste en las primeras horas y cambiando a direcciones más variables a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, lo que puede proporcionar una sensación refrescante, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones. La combinación de nubes altas, temperaturas templadas y un viento moderado hará que el día sea propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo o simplemente relajarse en un parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.