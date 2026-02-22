El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente cubierto de nubes altas, que se mantendrán a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas, la visibilidad se verá afectada por la presencia de niebla, especialmente entre las 3:00 y las 5:00 de la mañana, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo nublado, pero sin probabilidades de precipitación, ya que se espera que la lluvia permanezca ausente durante todo el día.

Las temperaturas en Redondela oscilarán entre los 5 y los 18 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 grados, aumentando gradualmente a medida que el sol se eleva en el horizonte. Al mediodía, se alcanzarán los 17 grados, proporcionando un ambiente más cálido y agradable. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque permanecerá en niveles confortables. Esto puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de 5 a 7 km/h durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 17 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un alivio ante la sensación de frío. Hacia la tarde, el viento cambiará a dirección este, manteniendo una velocidad moderada.

Los momentos más soleados se concentrarán entre las 10:00 y las 16:00 horas, cuando la nubosidad será menos densa, permitiendo que algunos rayos de sol atraviesen las nubes. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de Redondela que se preparen para un día fresco y nublado, con la posibilidad de que la niebla matutina afecte la visibilidad. En general, se espera un día tranquilo y sin precipitaciones, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la niebla en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.