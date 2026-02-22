El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante todo el día. A pesar de la presencia de estas nubes, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 17 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 8 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 6 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 17 grados hacia la tarde, alrededor de las 14:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 60% en la mayoría de los periodos. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, principalmente del noreste y del sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 20 km/h en su punto máximo. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad.

Los momentos más cálidos del día se concentrarán entre las 12:00 y las 16:00 horas, cuando se espera que la temperatura alcance su pico. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas, ya que las temperaturas descenderán notablemente al caer la tarde.

En resumen, Pontevedra experimentará un día nublado y fresco, sin lluvias, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 17 grados y mínimas de 6 grados. La alta humedad y el viento ligero contribuirán a una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.