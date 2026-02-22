El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la presencia de niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. A medida que avance el día, la niebla dará paso a una bruma ligera, aunque las nubes altas continuarán dominando el cielo.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 3 y los 18 grados . Las primeras horas de la mañana serán frías, con temperaturas que rondarán los 3 grados, pero se espera un ligero aumento a medida que el sol se eleve en el horizonte. Alrededor del mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 18 grados, lo que proporcionará un respiro del frío matutino. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 49% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, contribuirá a la sensación de frío, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 6 km/h. A lo largo del día, se espera que la intensidad del viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más frías del día.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto permitirá que los residentes de Pontecesures disfruten de un día mayormente seco, aunque la presencia de nubes altas y bruma puede hacer que el sol no brille con toda su intensidad.

En resumen, Pontecesures experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo al mediodía y un viento suave que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Se recomienda precaución al conducir debido a la niebla en las primeras horas y vestirse adecuadamente para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.