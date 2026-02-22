El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá ligeramente afectada por la presencia de bruma, especialmente en las primeras horas, aunque se espera que esta situación mejore a medida que avance el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 20 grados . Las mañanas serán frescas, con mínimas que rondarán los 4 grados a las 07:00 horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 20 grados en la tarde, alrededor de las 15:00 horas. Este ascenso térmico será más notable en las horas centrales del día, donde se prevé que el sol logre abrirse paso entre las nubes, proporcionando un respiro a los habitantes de la localidad.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo a un 42% en las horas más cálidas. Sin embargo, hacia la tarde, se espera un ligero aumento en la humedad, alcanzando un 68% hacia las 18:00 horas. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 18 km/h, principalmente del norte y noroeste. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, siendo más intensas en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.

No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto permitirá que los residentes de Ponteareas disfruten de un día sin interrupciones por mal tiempo, aunque la bruma matutina podría ser un factor a considerar para quienes necesiten desplazarse.

En resumen, Ponteareas vivirá un día fresco y nublado, con temperaturas agradables en la tarde y sin riesgo de lluvias. La combinación de nubes altas y bruma matutina dará paso a un ambiente tranquilo, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la sensación térmica que puede ser más fría debido al viento.

