El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, en Ponte Caldelas, se espera un tiempo mayormente despejado con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar un aspecto pintoresco al paisaje, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 7 y los 17 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 8 grados, que irán aumentando gradualmente. A medida que avance la jornada, se alcanzarán temperaturas más agradables, especialmente en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque hasta 17 grados. Sin embargo, hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 66% en la mañana y disminuyendo a un 53% durante las horas más cálidas. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando niveles de hasta el 88% en las últimas horas del día. Esto podría generar una sensación de frescura al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h. Predominarán las direcciones del este y noreste, con ráfagas más intensas en las horas de la tarde. La brisa será más notable en las primeras horas del día, pero se suavizará a medida que avance la jornada.

El orto se producirá a las 08:20, brindando luz natural a los habitantes de Ponte Caldelas, mientras que el ocaso se espera para las 19:15, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. Este clima propicio es ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares, ya que las condiciones serán agradables y sin riesgo de lluvia. En resumen, un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.