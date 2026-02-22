El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad del sol será limitada debido a la cobertura nubosa, aunque no se esperan precipitaciones significativas. Las condiciones de sequedad se reflejan en la ausencia de lluvia, ya que se pronostica un total de 0 mm de precipitación durante todo el día.

Las temperaturas en Poio oscilarán entre los 4 y los 15 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 grados, descendiendo a 4 grados en las horas más frías. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 15 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente más templado. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 7 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, con valores que fluctuarán entre el 58% y el 88%. Esto puede generar una sensación de frío mayor, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que los habitantes de Poio se sientan más incómodos, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 20 km/h, principalmente del suroeste. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 1 a 5 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional.

La salida del sol está programada para las 08:20, mientras que el ocaso se producirá a las 19:16, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones climáticas. En resumen, Poio experimentará un día nublado y fresco, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.