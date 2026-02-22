El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 7 grados durante la madrugada y alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día.

A lo largo de la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 6 y 7 grados, con una ligera disminución en la sensación térmica debido a la humedad relativa que se situará en torno al 70%. Este nivel de humedad puede hacer que el ambiente se sienta un poco más frío de lo que realmente es, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 17 grados.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del norte, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 12 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque la sensación térmica seguirá siendo fresca.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, y el cielo, aunque cubierto, no presentará condiciones adversas.

La puesta de sol se producirá a las 19:15 horas, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 7 grados, y la humedad aumentará, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. En resumen, un día tranquilo y fresco en Pazos de Borbén, ideal para disfrutar de la naturaleza sin la preocupación de la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.