El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Oia se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, las condiciones del cielo se mantendrán estables, sin cambios significativos en la cobertura nubosa. Esto sugiere que, aunque no se esperan precipitaciones, la visibilidad podría verse ligeramente afectada por la presencia de estas nubes.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un día fresco, con valores que oscilarán entre los 5 y 12 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán durante las primeras horas de la mañana, alcanzando los 5 grados entre las 4 y las 7 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando un máximo de 12 grados alrededor de la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 7 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 80% en la madrugada y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50% en todo momento. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Respecto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Durante la mañana, el viento será más ligero, con ráfagas de hasta 10 km/h, mientras que por la tarde se intensificará, alcanzando picos de 15 km/h. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, predominando del norte y noroeste en las primeras horas, y girando hacia el sur y suroeste en la tarde. Esto podría aportar un ligero alivio a las temperaturas, aunque la sensación de frescor se mantendrá.

No se prevén lluvias en Oia hoy, con una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin la preocupación de un tiempo lluvioso. La salida del sol se producirá a las 08:21 y el ocaso a las 19:17, brindando un día relativamente largo para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.