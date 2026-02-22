El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad estará afectada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 15 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrarán mínimas de 5 a 8 grados, alcanzando un leve aumento hacia el mediodía, donde se espera que la temperatura llegue a los 15 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia la noche. Este rango térmico sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para evitar el frío, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

La humedad relativa será alta, con valores que rondan entre el 62% y el 92% a lo largo del día. Este nivel de humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro, por lo que es importante tener en cuenta este factor al salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que variarán entre 3 y 9 km/h. Predominarán las direcciones del este y sureste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 17 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque no será excesivamente fuerte, puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

El orto se producirá a las 08:20, mientras que el ocaso está previsto para las 19:17, lo que significa que los residentes de O Rosal disfrutarán de aproximadamente 11 horas de luz solar. Sin embargo, debido a la cobertura nubosa, la intensidad de la luz solar puede ser limitada.

En resumen, O Rosal experimentará un día fresco y nublado, sin precipitaciones, con temperaturas que fluctuarán entre los 5 y 15 grados y una alta humedad que podría intensificar la sensación de frío. Se aconseja a la población estar preparada para un tiempo fresco y llevar ropa adecuada para el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.