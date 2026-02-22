El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. A medida que avance el día, las nubes altas continuarán dominando el cielo, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas en O Porriño oscilarán entre los 3 y 18 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 3 a 6 grados, aumentando gradualmente a medida que el sol se eleva en el cielo. Al mediodía, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 18 grados, lo que proporcionará un respiro del frío matutino. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que se acerque la tarde, el viento disminuirá en intensidad, lo que permitirá que las temperaturas se sientan un poco más cálidas.

En resumen, O Porriño experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo al mediodía y una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente y tengan precaución al conducir debido a la posible niebla en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.