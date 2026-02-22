El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá ligeramente reducida debido a la presencia de bruma y niebla, especialmente en las horas más tempranas, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance el día, las nubes altas dominarán el cielo, pero no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 6 y 14 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 14 grados en la tarde. Es recomendable que los residentes y visitantes se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden sentirse más frías debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frescura. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con velocidades que oscilarán entre 1 y 15 km/h. Predominará el viento del sur y sureste durante la mañana, cambiando a direcciones del noreste y norte en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las horas más frescas del día. Los vientos más fuertes se esperan alrededor del mediodía, alcanzando velocidades de hasta 15 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán estables, con cielos mayormente nublados y temperaturas agradables, ideales para paseos y actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la bruma y el viento. La puesta de sol se producirá a las 19:16, ofreciendo un espectáculo visual, aunque el cielo podría estar cubierto de nubes altas.

En resumen, O Grove experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones de visibilidad y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.