El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Nigrán se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá afectada por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las horas más tempranas, lo que podría dificultar la circulación en algunas vías. A medida que avance el día, se espera que la niebla se disipe, pero las nubes altas continuarán dominando el panorama.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con mínimas que rondarán los 5 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 14 grados en la tarde. Es recomendable que los residentes y visitantes se vistan en capas para adaptarse a las variaciones térmicas que se experimentarán.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que el día avance, la humedad disminuirá, pero se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 79% al final de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, por lo que se aconseja mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h. A lo largo del día, se prevé que el viento sople con mayor intensidad en las horas de la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h. Esto puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque no se espera que afecte significativamente las condiciones generales del tiempo.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas en la zona.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy se caracterizará por un ambiente fresco y nublado, con temperaturas agradables en la tarde y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones de visibilidad en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.