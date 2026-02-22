El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida por la presencia de niebla, especialmente en las horas más tempranas, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. A medida que avance la jornada, la niebla dará paso a brumas ligeras, aunque las nubes altas continuarán dominando el cielo.

Las temperaturas en Mos oscilarán entre los 4 y los 17 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 4 grados a las 8:00. A medida que el sol ascienda, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00, cuando se prevé que el termómetro marque 17 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 8 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta durante todo el día, con valores que rondarán entre el 80% y el 100%. Esta elevada humedad, combinada con las bajas temperaturas, contribuirá a la sensación de frío, por lo que se recomienda a los habitantes de Mos vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h, predominando la dirección del viento del noroeste en las primeras horas y cambiando a otras direcciones a lo largo del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 16 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más baja.

No se esperan precipitaciones significativas en Mos hoy, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la presencia de nubes y brumas, no se anticipan lluvias que puedan alterar las actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será fresco y nublado, con niebla y bruma en las primeras horas, temperaturas que alcanzarán un máximo de 17 grados y un viento moderado del noroeste. Se aconseja precaución al conducir debido a la visibilidad reducida por la niebla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.