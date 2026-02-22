El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Moraña se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será limitada debido a la presencia de estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 17 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 5 grados, alcanzando un leve aumento hacia el mediodía, donde se espera que la temperatura llegue a los 11 grados. A medida que avance la tarde, el termómetro podría alcanzar los 17 grados, ofreciendo un respiro en comparación con las frescas mañanas. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 8 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 58% y el 91%. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h. Predominarán las direcciones del este y noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 16 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento suave contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la bruma que se espera en las horas de la tarde, especialmente entre las 20:00 y 21:00 horas, aunque no se anticipan condiciones climáticas adversas. Los habitantes de Moraña pueden disfrutar de un día tranquilo, ideal para actividades al aire libre, siempre que se vistan adecuadamente para las temperaturas frescas de la mañana y la noche.

En resumen, Moraña experimentará un día de nubes altas, temperaturas moderadas y un viento suave, creando un ambiente fresco y agradable para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.