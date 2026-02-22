El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Mondariz se presentará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo a la jornada. A lo largo de las 24 horas, las nubes se mantendrán constantes, pero no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos del día. Esto sugiere que, a pesar de la presencia de nubes, los habitantes de Mondariz podrán disfrutar de un día seco.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 20 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 6 a 8 grados, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera que el termómetro llegue a los 20 grados. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 17 grados hacia la tarde y descendiendo nuevamente a 10 grados por la noche. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas de la mañana, con valores que rondarán el 85% al 93%. Esto puede generar una sensación de frescor, por lo que es aconsejable llevar ropa adecuada para evitar incomodidades. A medida que avance el día, la humedad disminuirá, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h. Predominarán las direcciones del este y noreste, lo que podría aportar una ligera brisa fresca, especialmente en las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 16 km/h en la tarde, lo que podría ser un alivio ante las temperaturas más cálidas.

En resumen, Mondariz experimentará un día sin lluvias, con temperaturas agradables en la tarde y un ambiente fresco por la mañana. La combinación de nubes altas y viento ligero hará que el tiempo sea bastante soportable, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las variaciones de temperatura a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.