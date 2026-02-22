El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un cielo mayormente cubierto de nubes altas, lo que generará una atmósfera tranquila pero con una visibilidad algo limitada. A lo largo de la jornada, las nubes altas dominarán el panorama, desde las primeras horas de la mañana hasta el ocaso, que se producirá a las 19:16.

Las temperaturas en Moaña se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 8 grados a primera hora del día y descendiendo ligeramente a 7 grados durante las primeras horas. A medida que avance la jornada, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 9 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que el día avanza, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 60% a media tarde y aumentando nuevamente hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Esto significa que los habitantes de Moaña podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante las bajas temperaturas.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre los 5 y 6 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Hacia el final del día, se espera que el viento sople del sur-suroeste, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En resumen, Moaña experimentará un día de nubes altas, temperaturas frescas y sin precipitaciones. Los residentes deben prepararse para un día tranquilo, con un tiempo que invita a abrigarse y disfrutar de la belleza del paisaje gallego, aunque con la precaución de que el viento pueda hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que marcan los termómetros.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.