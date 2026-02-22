El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, las nubes cubrirán el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las bajas temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 15 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrarán mínimas de 5 grados, alcanzando un leve aumento a 15 grados hacia la tarde. Sin embargo, a medida que avance la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 8 grados hacia el final del día. Es recomendable que los habitantes se vistan adecuadamente para el frío, especialmente en las horas más tempranas y al caer la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 83% hacia la noche. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja tener en cuenta este factor al salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h. Este viento suave y constante puede proporcionar un alivio ante las bajas temperaturas, pero también puede hacer que la sensación de frío sea más intensa.

El amanecer se producirá a las 08:21, mientras que el ocaso se espera para las 19:15, lo que significa que los días comienzan a alargarse, un indicativo de la llegada de la primavera. A lo largo del día, los habitantes de Meis podrán disfrutar de la luz solar, aunque la presencia de nubes altas puede limitar la intensidad del sol.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy será fresco y nublado, con temperaturas que invitan a abrigarse, pero sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco y tranquilo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.