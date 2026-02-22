El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, en Meaño, se espera un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , siendo más frescas durante la madrugada y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día.

La temperatura comenzará en torno a los 8 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 6 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 14 grados hacia la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 9 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 83% a medianoche y descendiendo ligeramente a un 74% al final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el este, manteniendo velocidades similares. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 16 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Meaño podrán disfrutar de un día seco, aunque nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las bajas temperaturas.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será fresco y nublado, con temperaturas que varían entre los 6 y 14 grados, alta humedad y vientos suaves. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza, pero con la precaución de abrigarse bien ante el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.