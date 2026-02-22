El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Marín se verá afectado por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá hasta la noche. A lo largo de la jornada, la visibilidad será moderada, y aunque no se esperan precipitaciones, la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando niveles cercanos al 100% en las primeras horas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 16 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de 6 grados, aumentando gradualmente a medida que avance el día. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, con un valor de 16 grados, proporcionando un respiro en medio de la nubosidad. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 90% a primera hora y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 75% en la mayoría de las horas. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sureste a velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Las rachas de viento más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que permitirá que los residentes de Marín realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas frescas y la humedad pueden hacer que el tiempo se sienta más frío de lo habitual.

El orto se producirá a las 08:20, y el ocaso será a las 19:16, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente, aunque hoy la luz solar estará filtrada por las nubes. En resumen, Marín experimentará un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre con una prenda abrigada a mano.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.