El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 5 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 3 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual, alcanzando los 17 grados hacia las 14:00 horas. Sin embargo, por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 19:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 73% a medianoche y alcanzando picos de hasta el 88% en horas de la tarde. Esta elevada humedad puede contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, se espera que la humedad se mantenga por encima del 70%, lo que podría resultar en un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Lalín durante el día de hoy. Todos los periodos de la jornada se prevén secos, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h, predominando de direcciones como el este y el noreste. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 18 km/h. Este viento, aunque no excesivamente fuerte, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy será mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 17 grados y mínimas de 3 grados. Sin precipitaciones esperadas y un viento moderado, será un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente debido a la frescura de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.