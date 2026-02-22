El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, A Illa de Arousa se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante el día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 15 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, rondando el 68% por la tarde. Esta combinación de nubes y humedad puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un chaparrón inesperado. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden sentirse más frescas debido a la humedad y el viento.

El viento soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 17 km/h, principalmente del oeste y noroeste. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con una brisa suave por la mañana y aumentando ligeramente en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la tarde, cuando el viento se intensifique.

El orto se producirá a las 08:22, brindando luz natural a la isla, mientras que el ocaso se espera para las 19:16, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. A medida que avance el día, la visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes altas puede atenuar un poco la claridad del cielo.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día fresco y nublado, ideal para paseos tranquilos y actividades al aire libre, siempre con la precaución de abrigarse un poco debido a la humedad y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.