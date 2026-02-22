El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, A Guarda se presentará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que caracterizará la jornada. Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche, se espera que estas nubes dominen el panorama, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que sugiere que los habitantes podrán disfrutar de un día seco y sin interrupciones por el mal tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 8 grados, mientras que se espera un ligero aumento hacia el mediodía, alcanzando los 14 grados en su punto máximo. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia el final de la jornada. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a estos cambios térmicos a lo largo del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se registrarán vientos de dirección variable, predominando del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Durante las primeras horas, se anticipa un viento más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. Este viento fresco puede contribuir a que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones si planean estar al aire libre.

El orto se producirá a las 08:21 y el ocaso a las 19:17, lo que proporciona un día con una duración de luz solar considerable. A medida que el sol se eleva en el horizonte, se espera que la luminosidad del día sea agradable, aunque la presencia de nubes altas puede atenuar la intensidad de la luz solar.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día fresco y seco, con cielos nublados y temperaturas moderadas, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las condiciones del viento y la temperatura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.