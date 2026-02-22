El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, con temperaturas que rondan los 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, pero las nubes altas permanecerán en el cielo durante gran parte del día. Las temperaturas experimentarán ligeras variaciones, comenzando en torno a los 6 grados y descendiendo a 5 grados en las horas más frescas de la mañana. A partir de las 9:00 a.m., se prevé que la temperatura se mantenga entre 5 y 6 grados hasta el mediodía, cuando podría alcanzar un máximo de 12 grados .

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los residentes de Gondomar disfruten de un día seco, aunque la sensación térmica podría ser más fría debido a la humedad y al viento. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 17 km/h desde el noreste en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

Durante la tarde, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados, alcanzando su punto máximo alrededor de las 2:00 p.m. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un descenso gradual de la temperatura, que podría caer a 9 grados hacia las 8:00 p.m. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 76% y el 89% durante el día, lo que podría generar una sensación de incomodidad para algunos.

El ocaso se producirá a las 19:16, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, no traerá sorpresas en forma de lluvia. Los habitantes de Gondomar deben prepararse para un día de temperaturas frescas y cielos cubiertos, con la posibilidad de disfrutar de un ambiente tranquilo y seco.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.