El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un cielo mayormente cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes estarán presentes, y se mantendrán durante todo el día, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 16 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 4 a 5 grados, aumentando gradualmente a medida que avance el día. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, con un valor de 16 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado para esta época del año. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 86% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán alrededor del mediodía, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá en intensidad, con ráfagas más suaves hacia la noche.

La salida del sol está programada para las 08:20 horas, mientras que el ocaso se producirá a las 19:14 horas, lo que significa que los habitantes de Forcarei podrán disfrutar de un día con una duración considerable de luz solar, aunque la presencia de nubes altas podría limitar la visibilidad del sol en ciertos momentos.

En resumen, el día en Forcarei se caracterizará por un ambiente fresco y nublado, con temperaturas agradables durante las horas centrales del día, sin riesgo de lluvia y con un viento moderado que aportará una sensación de frescura. Es recomendable que los residentes se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.