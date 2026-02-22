El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas cubrirán el cielo, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo grisácea, aunque sin previsión de precipitaciones. La niebla, que ha sido un fenómeno recurrente en las últimas horas, se disipará gradualmente, permitiendo que la visibilidad mejore conforme avance el día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 17 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 5 grados, que irán aumentando lentamente hasta alcanzar un máximo de 17 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque los 16 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 87% al amanecer. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, estabilizándose en torno al 54% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h. Las rachas de viento serán más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría aportar un ligero alivio a las temperaturas más cálidas.

No se prevén lluvias a lo largo de la jornada, con una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de A Estrada podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posible sensación de frío por la combinación de viento y humedad.

El amanecer se producirá a las 08:20, mientras que el ocaso será a las 19:14, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en A Estrada se caracterizará por nubes altas, temperaturas frescas y ausencia de precipitaciones, lo que permitirá a los ciudadanos disfrutar de un día tranquilo y sin complicaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.