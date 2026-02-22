El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante el día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 17 grados , comenzando con un fresco 6 grados en la madrugada y alcanzando su punto máximo hacia la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 17 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 58% y el 91%. Esta alta humedad puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Cuntis durante el día. Los pronósticos indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se vistan adecuadamente para el frío.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h, predominando de dirección este y noreste. A lo largo del día, se espera que el viento sople con mayor intensidad en las horas centrales, alcanzando ráfagas de hasta 16 km/h. Esto puede proporcionar un alivio momentáneo del frío, aunque no será suficiente para calentar el ambiente.

Los periodos de temperatura más cálidos se registrarán entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se alcanzarán los 17 grados. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 19:15, marcando el inicio de un descenso más pronunciado en las temperaturas.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día seco, aunque con la necesidad de abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.