El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la presencia de niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. A medida que avance el día, la niebla dará paso a una bruma ligera, aunque las nubes altas continuarán dominando el cielo.

Las temperaturas en Catoira oscilarán entre los 3 y 17 grados . Las primeras horas del día serán frías, con mínimas que rondarán los 3 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 17 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se espera que la temperatura alcance su punto máximo. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 58% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, contribuirá a la sensación de frío, por lo que se recomienda a los habitantes de Catoira vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 23 km/h en las horas centrales, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando desde el sur y disminuyendo su intensidad.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto permitirá que los residentes disfruten de actividades al aire libre, aunque se aconseja estar atentos a las condiciones de visibilidad debido a la niebla y la bruma.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y alta humedad, lo que generará una sensación de frío. Se recomienda precaución al conducir por la niebla y disfrutar del día con abrigo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.