El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante el día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 7 grados, descendiendo a 5 grados en las horas más frías de la mañana, antes de ir en aumento hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se espera que en la tarde vuelva a aumentar, alcanzando hasta un 80% en las horas previas a la noche. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de A Cañiza vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que se prevé un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que, a pesar de la presencia de nubes, no se esperan chubascos ni lluvias que puedan alterar las actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h, predominando de dirección norte y noroeste. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Por la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día.

En resumen, A Cañiza experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que irán en aumento a lo largo de la jornada, sin riesgo de precipitaciones. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día de clima fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.