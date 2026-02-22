El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo opaca, pero sin la amenaza de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que los habitantes de Cangas pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones por el mal tiempo.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 6 y 15 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 8 grados, descendiendo a 6 grados en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 9 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% en la madrugada y manteniéndose en niveles elevados durante todo el día, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en torno al 80% durante la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Predominarán las direcciones del noreste y norte, con ráfagas más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor viento.

El orto se producirá a las 08:21, mientras que el ocaso está previsto para las 19:16, lo que proporcionará un día con aproximadamente 11 horas de luz solar. A pesar de la presencia de nubes, los momentos de claridad podrían permitir disfrutar de algunos destellos de sol, especialmente en las horas de la tarde.

En resumen, Cangas experimentará un día fresco y nublado, ideal para actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia, aunque se recomienda abrigarse debido a la alta humedad y el viento moderado.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.