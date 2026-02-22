El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de febrero

El día de hoy, 22 de febrero de 2026, Cambados se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará afectada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 15 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance su pico máximo. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 81% al caer la noche. Esta combinación de nubes y humedad puede generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 17 km/h. La dirección del viento variará, predominando del este y noreste en las primeras horas, y cambiando a direcciones más occidentales a medida que avance el día. Este viento puede aportar un ligero frescor, especialmente en las horas de la mañana, cuando las temperaturas son más bajas.

La salida del sol está programada para las 08:21, mientras que el ocaso se producirá a las 19:16, lo que nos brinda un día con aproximadamente 11 horas de luz solar. A pesar de la nubosidad, se podrán disfrutar momentos de claridad, especialmente en las horas centrales del día, lo que permitirá que los rayos del sol se filtren entre las nubes.

En resumen, Cambados experimentará un día fresco y nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones de humedad y viento. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-21T20:47:11.